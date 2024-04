SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 508,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19,685 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.04.2024 9 370,08 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 476,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,30 Prozent abgenommen.

Der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Wert an der Börse wurde auf 2,85 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at