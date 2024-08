SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Schindler-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Schindler-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 132,70 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hat, hat nun 7,536 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2024 1 749,81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 232,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +74,98 Prozent.

Der Börsenwert von Schindler belief sich zuletzt auf 24,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at