SPI-Wert Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schlatter Industries von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Schlatter Industries eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Schlatter Industries-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Schlatter Industries-Anteile letztlich bei 44,80 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 22,321 Schlatter Industries-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 508,93 CHF, da sich der Wert eines Schlatter Industries-Papiers am 09.11.2023 auf 22,80 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 508,93 CHF entspricht einer negativen Performance von 49,11 Prozent.

Insgesamt war Schlatter Industries zuletzt 25,17 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at