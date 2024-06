SPI-Wert Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schweizerische Nationalbank von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Schweizerische Nationalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Schweizerische Nationalbank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Schweizerische Nationalbank-Aktie an diesem Tag 5 280,00 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert hat, hat nun 1,894 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.06.2024 auf 3 980,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 537,88 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -24,62 Prozent.

Der Marktwert von Schweizerische Nationalbank betrug jüngst 396,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at