SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sensirion-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Sensirion-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Sensirion-Papier an diesem Tag bei 41,30 CHF. Bei einem Sensirion-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,421 Sensirion-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 148,91 CHF, da sich der Wert einer Sensirion-Aktie am 12.09.2024 auf 61,50 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 48,91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sensirion belief sich zuletzt auf 951,74 Mio. CHF. Der Sensirion-Börsengang fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Sensirion-Aktie belief sich damals auf 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at