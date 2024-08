SPI-Wert SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SoftwareONE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in SoftwareONE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades SoftwareONE-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die SoftwareONE-Aktie an diesem Tag bei 22,65 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 441,501 SoftwareONE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2024 auf 16,78 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 408,39 CHF wert. Damit wäre die Investition 25,92 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete SoftwareONE eine Marktkapitalisierung von 2,61 Mrd. CHF. Das SoftwareONE-Papier wurde am 25.10.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der SoftwareONE-Aktie lag damals bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at