SPI-Wert Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 0,26 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 38 477,818 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.03.2024 3 455,31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,09 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,45 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) belief sich zuletzt auf 267,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

