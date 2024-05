SPI-Wert Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Anteile bei 0,45 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 22 271,715 Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 714,92 CHF, da sich der Wert einer Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie am 28.05.2024 auf 0,08 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 82,85 Prozent.

Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 474,15 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at