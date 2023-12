SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Varia US Properties von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Varia US Properties-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Varia US Properties-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 36,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 273,973 Varia US Properties-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 136,99 CHF, da sich der Wert eines Varia US Properties-Anteils am 01.12.2023 auf 37,00 CHF belief. Mit einer Performance von +1,37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Varia US Properties eine Börsenbewertung in Höhe von 374,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at