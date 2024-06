SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Varia US Properties von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Varia US Properties-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Varia US Properties-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Varia US Properties-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,591 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 90,67 CHF, da sich der Wert eines Varia US Properties-Anteils am 31.05.2024 auf 35,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 9,33 Prozent gesunken.

Varia US Properties wurde jüngst mit einem Börsenwert von 353,76 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at