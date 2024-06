SPI-Wert Ypsomed-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Ypsomed Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von SPI-Titel Ypsomed am 26.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 2,00 CHF je Aktie vereinbart. Damit wurde das Niveau der Ypsomed-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 53,85 Prozent nach oben angepasst. Die gesamte Dividendenausschüttung von Ypsomed beläuft sich auf 17,75 Mio. CHF. Das sind 116,73 Prozent mehr als im Vorjahr.

Ypsomed-Dividenden-Rendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss die Ypsomed-Aktie via SIX bei einem Wert von 411,00 CHF. Der Dividendenabschlag auf den Ypsomed-Anteilsschein erfolgt am 27.06.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Ypsomed-Aktienkurs auswirken. Die Dividendenauszahlung an die Ypsomed-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 verzeichnet der Ypsomed-Titel eine Dividendenrendite von 0,55 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0,68 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Kurs von Ypsomed via SIX 192,09 Prozent gestiegen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 193,23 Prozent stärker zugenommen als der Ypsomed-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Ypsomed

Für 2025 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2,56 CHF voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,63 Prozent steigen.

Kerndaten von Ypsomed

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Ypsomed steht aktuell bei 5,367 Mrd. CHF. Das KGV von Ypsomed beläuft sich aktuell auf 62,79. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Ypsomed einen Umsatz von 548,460 Mio.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 5,74 CHF.

