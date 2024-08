SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zehnder A von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Zehnder A-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 56,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,606 Zehnder A-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 53,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 941,90 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 5,81 Prozent.

Der Zehnder A-Wert an der Börse wurde auf 590,40 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at