SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zug Estates B von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Zug Estates B-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Zug Estates B-Anteile an diesem Tag 2 000,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zug Estates B-Aktie investiert, befänden sich nun 0,050 Zug Estates B-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.08.2024 91,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 830,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zug Estates B bezifferte sich zuletzt auf 933,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at