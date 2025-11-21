Spindletop Oil Gas informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Spindletop Oil Gas hat am 19.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Spindletop Oil Gas einen Umsatz von 0,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at