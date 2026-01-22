|
22.01.2026 14:55:38
Spionage: Russisches Botschaftsmitglied wird ausgewiesen
ADDIS ABEBA (dpa-AFX) - Deutschland weist im Zusammenhang mit der Festnahme einer mutmaßlichen Spionin für Russland ein Mitglied der russischen Botschaft in Berlin aus. Das teilte Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Rande eines Besuches in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba mit./bk/DP/mis
