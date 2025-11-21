Splash Beverage Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Splash Beverage Group hat am 19.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Splash Beverage Group ein Ergebnis je Aktie von -3,200 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at