Spod Lithium: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Spod Lithium stellte am 26.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

