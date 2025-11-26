|
SpyroSoft präsentierte Quartalsergebnisse
SpyroSoft hat am 24.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,30 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,56 PLN je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 119,8 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 150,4 Millionen PLN ausgewiesen.

