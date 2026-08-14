SQL Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SQL Technologies ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SQL Technologies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SQL Technologies ein EPS von -0,080 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,58 Prozent auf 25,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at