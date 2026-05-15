SRE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SRE präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 27,60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 65,87 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 15,28 Milliarden JPY gegenüber 12,28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 114,25 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte SRE 105,46 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 32,86 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 26,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at