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17.08.2026 06:31:29
Sreeleathers: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sreeleathers gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Sreeleathers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,27 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 596,3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 19,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 498,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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