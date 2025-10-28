SSY Group Aktie
WKN DE: A14VQ9 / ISIN: KYG8406X1034
|
28.10.2025 12:05:37
SSY Group 9-months Profit Falls
(RTTNews) - SSY Group Ltd., (LJUIF,2005.HK) an investment holding company, on Tuesday reported a sharp decline in profit for the nine-month period, ended September 30, as the results were hurt by weak turnover.
The Group's unaudited profit was HK$399 million, down 56.6 percent from a year ago.
The unaudited gross profit of the Group was HK$1.294 billion, a decline of 46.1 percent from last year.
The turnover of the Group for the nine-month period came in at approximately HK$3.102 billion, reduced by 36.1% year-over-year.
On the Hong Kong Stock Exchange, the shares had closed at HK$3.11.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Aktien in diesem Artikel
|SSY Group Ltd
|0,40
|-6,38%
