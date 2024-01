Städtetag: Galeria-Insolvenz kann 'Chance für Neustart' sein

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Deutsche Städtetag ist zuversichtlich, dass zumindest einzelne Standorte des insolventen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) erhalten bleiben können. "Die Insolvenz kann auch eine Chance für einen Neustart außerhalb der Signa-Gruppe sein. Gute, zukunftsfähige Konzepte für die Häuser finden sich am besten gemeinsam mit den Städten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städtetags, Helmut Dedy, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch).

Dedy forderte, die Städte frühzeitig mit einzubeziehen, auch in Gespräche mit möglichen Investoren. "Die Städte sollten so früh wie möglich erfahren, was in ihren Innenstädten mit den Warenhäusern passiert. Schließlich geht es darum, jede Chance zu nutzen, die Häuser zu halten."

Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hatte am Dienstag beim Amtsgericht Essen erneut einen Insolvenzantrag gestellt. Galeria, derzeit zur Signa-Gruppe gehörend, sucht demnach einen neuen Eigentümer. Gespräche mit potenziellen Investoren seien bereits angelaufen, hieß es. Ziel sei die Fortführung von Galeria./cr/DP/jha