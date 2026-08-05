LaBranche Aktie
WKN DE: 925435 / ISIN: US5054471025
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05.08.2026 22:33:24
Standard BioTools Inc. Q2 Loss Declines
(RTTNews) - Standard BioTools Inc. (LAB) reported Loss for second quarter of -$26.758 million
The company's earnings came in at -$26.758 million, or -$0.07 per share. This compares with -$33.459 million, or -$0.09 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 7.6% to $20.104 million from $21.762 million last year.
Standard BioTools Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$26.758 Mln. vs. -$33.459 Mln. last year. -EPS: -$0.07 vs. -$0.09 last year. -Revenue: $20.104 Mln vs. $21.762 Mln last year.
Standard BioTools is withdrawing its full year 2026 revenue outlook given the pending merger with Treeline Biosciences.
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