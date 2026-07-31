Standard Chartered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Standard Chartered präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 7,33 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,20 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,31 Prozent auf 975,41 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 900,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at