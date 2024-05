Stanrose Mafatlal Investments and Finance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Stanrose Mafatlal Investments and Finance hat am 22.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 15,97 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stanrose Mafatlal Investments and Finance -2,200 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 64,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen INR umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 18,770 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Stanrose Mafatlal Investments and Finance ein Ergebnis je Aktie von -1,230 INR vermeldet.

Umsatzseitig standen 14,08 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 56,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Stanrose Mafatlal Investments and Finance 32,17 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at