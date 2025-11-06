|
06.11.2025 06:31:29
Star Cement stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Star Cement veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 INR erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Star Cement im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,11 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 6,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!