Star Cement stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Star Cement veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Star Cement im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,11 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 6,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at