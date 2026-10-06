Star Gold Aktie

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WKN DE: A1JTJP / ISIN: US85512U3032

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06.10.2026 14:39:49

Star Gold Appoints Tom Power As Chief Operating Officer

(RTTNews) - Star Gold Corp. (SRGZ), a precious metals company, Tuesday said it appointed Tom Power as chief operating officer.

Power, who currently serves on the company's board, brings more than 35 years of global operational experience in precious metals, minting and high-precision manufacturing.

He most recently served nearly 20 years as president and CEO of Sunshine Minting, where he led the company's expansion from a 30-employee regional supplier into a multinational business with hundreds of employees across five facilities in the U.S. and China.

"His leadership will be instrumental as we expand our footprint, strengthen our operational capabilities, and deliver long term value for our customers and investors," said Lindsay Gorrill, Chairman and CEO of Star Gold Corp.

On the OTCQB, Star Gold shares closed up 4.66% at $0.16 on Monday.

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