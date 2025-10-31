Star Navigation Systems Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Star Navigation Systems Group hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Star Navigation Systems Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 46,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,07 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,13 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at