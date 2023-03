Starinvestorin Cathie Wood geht mit US-Behörden ins Gericht: Bankenkrise lauerte "für alle sichtbar"

• Bankenkrise erschüttert internationale Märkte• Cathie Wood übt Kritik an US-Behörden• Krypto-Sektor als "sicherer Hafen" in der Krise

Die Bankenkrise, die mit der freiwilligen Abwicklung vom US-Finanzdienstleister Silvergate Capital Anfang März ihren Lauf nahm, zieht noch immer weite Kreise. So geriet schon kurze Zeit später nach der Silvergate-Pleite mit SVB Financial Group, ein Tech-Startup-Finanzierer zu dem auch die Silicon Valley Bank gehört, das nächste Finanz-Unternehmen in Schieflage. Mit der Signature Bank folgte kurz darauf der nächste Pleite-Kandidat.

Als ursächlich für die Krise gelten die schwierigen Bedingungen am Geldmarkt aufgrund der deutlich gestiegenen Leitzinsen, die von Banken mit höheren Zinsen an ihre Kunden weitergegeben werden. Hier ist es insbesondere für Tech-Unternehmen, die zu einem großen Teil von Fremdkapital abhängen, schwierig flüssig zu bleiben. Dies wurde den betroffenen Banken schließlich zum Verhängnis, die aufgrund der Schwierigkeiten ihre Liquidität zu sichern Panik unter Einlegern verursachten, die ihr Geld scharenweise abzogen - was die Probleme noch zusätzlich verschärfte.

Um wieder für Stabilität im Finanzsektor zu sorgen, sahen sich schließlich die US-Regierung, die US-Notenbank Fed sowie die US-Einlagensicherung FDIC dazu zu veranlasst, in einer gemeinsamen Erklärung dafür zu garantieren, dass die Einlagen bei der Silicon Valley Bank sowie der New Yorker Signature Bank sicher seien und auch über einen Wert von 250.000 US-Dollar hinaus garantiert würden. Darüber hinaus lancierte die Notenbank ein neues Kreditprogramm, das Banken dabei helfen soll, den Verkauf von Sicherheitsanlagen zur Anhebung der Liquidität zu vermeiden.

Tech- und Krypto-Verfechterin Cathie Wood ist mit der US-Notenbank Fed auf Twitter bezüglich der Bankenkrise hart ins Gericht gegangen. Dabei stört sich die ARK Invest-Gründerin insbesondere daran, dass die US-Regulatoren in der Vergangenheit stets auf den Krypto-Sektor als Gefahr für das traditionelle Bankenwesen verwiesen haben. Stattdessen hätten sich die Behörden jedoch "auf die zentralisierten und undurchsichtigen Ausfallpunkte, die im traditionellen Bankensektor lauern, konzentrieren sollen".

Dabei betont die Starinvestorin, dass die Krise "für alle sichtbar" gelauert hätte: "Ungleichgewichte bei der Laufzeit von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, da die kurzfristigen Zinsen in weniger als einem Jahr um das 19-fache stiegen und die Einlagen im Bankensystem im Jahresvergleich erstmals seit den 1920er Jahren zurückgingen!" Dies hätte das Problem sein sollen, dessen sich die Behörden annehmen.

They should have been all over the crisis that was looming in plain sight: asset and liability duration mismatches as short rates soared 19-fold in less than a year and deposits in the banking system were falling on a year-over-year basis for the first time since the 1920s!