Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen

Der MDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,57 Prozent fester bei 25 760,94 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 248,201 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,001 Prozent schwächer bei 25 613,59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 613,88 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 766,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 462,69 Einheiten.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,134 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 11.06.2024, einen Wert von 26 457,33 Punkten auf. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 11.04.2024, einen Stand von 26 703,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 317,66 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,01 Prozent ein. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Bei 24 942,65 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Aroundtown SA (+ 4,16 Prozent auf 2,23 EUR), KION GROUP (+ 4,10 Prozent auf 39,83 EUR), LEG Immobilien (+ 3,77 Prozent auf 83,62 EUR), TAG Immobilien (+ 3,55 Prozent auf 15,15 EUR) und Nordex (+ 2,69 Prozent auf 13,37 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,51 Prozent auf 133,70 EUR), Lufthansa (-2,33 Prozent auf 5,79 EUR), EVOTEC SE (-1,79 Prozent auf 9,33 EUR), HENSOLDT (-1,62 Prozent auf 36,36 EUR) und Fraport (-1,09 Prozent auf 47,04 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 7 967 365 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 18,438 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

2024 präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

