Starker Wochentag in Moskau: RTS nachmittags in der Gewinnzone

Um 15:01 Uhr notiert der RTS im MICEX-Handel 0,18 Prozent höher bei 1 090,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 7,642 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der RTS 0,037 Prozent leichter bei 1 088,02 Punkten, nach 1 088,42 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 1 086,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 1 091,75 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des RTS

Seit Wochenbeginn verbucht der RTS bislang ein Plus von 0,280 Prozent. Der RTS lag noch vor einem Monat, am 02.10.2023, bei 992,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, wies der RTS einen Wert von 1 040,15 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, wurde der RTS mit einer Bewertung von 1 108,69 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 13,22 Prozent nach oben. Der RTS markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 107,08 Punkten. Bei 900,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im RTS aktuell

Unter den stärksten Aktien im RTS befinden sich derzeit VSMPO-AVISMA (+ 3,43 Prozent auf 40 440,00 RUB), Mechel (+ 3,00 Prozent auf 278,60 RUB), SOLLERS (+ 2,36 Prozent auf 975,00 RUB), Bashneft (+ 1,98 Prozent auf 2 089,50 RUB) und Norilsk Nickel JSC (+ 1,83 Prozent auf 18 130,00 RUB). Am anderen Ende der RTS-Liste stehen derweil INTER RAO (-0,75 Prozent auf 4,26 RUB), TATNEFT Pref (-0,62 Prozent auf 595,70 RUB), Acron (-0,33 Prozent auf 18 838,00 RUB), PIK (-0,32 Prozent auf 722,60 RUB) und TATNEFT PJSC (-0,30 Prozent auf 604,50 RUB) unter Druck.

RTS-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im RTS ist die VTB Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 34 656 360 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Im RTS weist die Yandex-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6,459 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der RTS-Titel

Im RTS verzeichnet die Gazprom PJSC-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 49,45 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at