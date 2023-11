Starker Wochentag in Moskau: RTS zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen

Der RTS knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Der RTS gewinnt im MICEX-Handel um 09:01 Uhr 0,04 Prozent auf 1 117,46 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 6,297 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 1 117,04 Punkte an der Kurstafel, nach 1 116,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1 114,21 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 118,50 Zählern.

RTS-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der RTS bislang Gewinne von 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, notierte der RTS bei 1 034,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, wies der RTS 1 010,19 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, erreichte der RTS einen Wert von 1 159,59 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 16,03 Prozent zu. Das Jahreshoch des RTS beträgt derzeit 1 119,01 Punkte. Bei 900,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im RTS

Unter den stärksten Einzelwerten im RTS befinden sich derzeit SOLLERS (+ 2,68 Prozent auf 710,00 RUB), Bashneft (+ 1,15 Prozent auf 2 207,00 RUB), Yandex (+ 1,07 Prozent auf 2 627,80 RUB), Surgutneftegas Pref (+ 0,87 Prozent auf 57,71 RUB) und VTB Bank (+ 0,77 Prozent auf 0,02 RUB). Die Verlierer im RTS sind hingegen Rosneft Oil Company (-1,03 Prozent auf 585,20 RUB), PIK (-1,00 Prozent auf 704,10 RUB), Acron (-0,94 Prozent auf 18 770,00 RUB), Norilsk Nickel JSC (-0,88 Prozent auf 17 026,00 RUB) und INTER RAO (-0,84 Prozent auf 4,21 RUB).

RTS-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der VTB Bank-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. 15 506 660 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Im RTS hat die Yandex-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 6,297 Mrd. Euro den größten Anteil.

RTS-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,81 erwartet. Im Index bietet die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent die höchste Dividendenrendite.

