Starker Wochentag in Zürich: Letztendlich Gewinne im SMI

So performte der SMI zum Handelsschluss.

Zum Handelsende gewann der SMI im SIX-Handel 0,86 Prozent auf 12 255,78 Punkte. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,374 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,587 Prozent höher bei 12 222,55 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 12 151,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 203,66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 292,48 Zählern.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 2,16 Prozent. Vor einem Monat, am 11.06.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 072,92 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 11.04.2024, bei 11 465,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, betrug der SMI-Kurs 10 962,59 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 295,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Geberit (+ 2,26 Prozent auf 552,60 CHF), Lonza (+ 2,08 Prozent auf 520,60 CHF), Alcon (+ 1,92 Prozent auf 80,80 CHF), Holcim (+ 1,45 Prozent auf 82,42 CHF) und Richemont (+ 1,44 Prozent auf 141,35 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Swiss Life (-0,32 Prozent auf 677,60 CHF), Kühne + Nagel International (-0,15 Prozent auf 259,60 CHF), Logitech (-0,15 Prozent auf 81,82 CHF), Swisscom (-0,10 Prozent auf 525,50 CHF) und Swiss Re (-0,09 Prozent auf 110,60 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 348 561 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 244,083 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 5,90 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at