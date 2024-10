Starker Wochentag in Zürich: SLI bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Am Montagmorgen geht es für den SLI erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,31 Prozent stärker bei 1 974,34 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,320 Prozent fester bei 1 974,50 Punkten in den Handel, nach 1 968,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 977,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 974,14 Punkten.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bewegte sich der SLI bei 1 928,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wurde der SLI mit 1 953,39 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, betrug der SLI-Kurs 1 697,62 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 11,96 Prozent zu Buche. Bei 2 023,54 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 1,49 Prozent auf 132,80 CHF), UBS (+ 1,14 Prozent auf 26,71 CHF), Swatch (I) (+ 0,73 Prozent auf 187,05 CHF), Sandoz (+ 0,54 Prozent auf 35,65 CHF) und Nestlé (+ 0,50 Prozent auf 84,14 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Swiss Re (-1,26 Prozent auf 113,40 CHF), ams-OSRAM (-0,92 Prozent auf 10,77 CHF), Lonza (-0,53 Prozent auf 522,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,40 Prozent auf 223,70 CHF) und Lindt (-0,09 Prozent auf 10 800,00 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 332 188 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 228,556 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at