Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels in Grün

Der SMI behält sein positives Vorzeichen auch am Montag.

Um 09:12 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,01 Prozent auf 11 935,35 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,397 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,041 Prozent tiefer bei 11 929,19 Punkten in den Handel, nach 11 934,07 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 11 922,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 938,21 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 23.08.2024, den Wert von 12 347,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, einen Stand von 12 012,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bei 11 014,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,85 Prozent nach oben. 12 483,57 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 1,61 Prozent auf 83,36 CHF), Partners Group (+ 0,65 Prozent auf 1 231,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,35 Prozent auf 232,60 CHF), Givaudan (+ 0,31 Prozent auf 4 520,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,29 Prozent auf 48,18 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Logitech (-1,39 Prozent auf 72,38 CHF), Richemont (-1,00 Prozent auf 113,40 CHF), Roche (-0,74 Prozent auf 267,20 CHF), Sonova (-0,72 Prozent auf 290,10 CHF) und Holcim (-0,58 Prozent auf 82,70 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 481 996 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 225,976 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at