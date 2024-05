Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün

Am Montag erhöht sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,39 Prozent auf 15 152,86 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,880 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,044 Prozent fester bei 15 100,21 Punkten, nach 15 093,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 15 221,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 100,21 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, den Wert von 15 155,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 694,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, erreichte der SPI einen Wert von 15 246,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,00 Prozent nach oben. 15 480,85 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit HOCHDORF (+ 27,06 Prozent auf 12,35 CHF), AIRESIS (+ 21,95 Prozent auf 0,50 CHF), Spexis (+ 12,55 Prozent auf 0,06 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 9,89 Prozent auf 10,00 CHF) und SHL Telemedicine (+ 8,00 Prozent auf 4,32 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Curatis (-8,24 Prozent auf 8,95 CHF), Kudelski (-6,67 Prozent auf 1,40 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-3,66 Prozent auf 0,08 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-3,30 Prozent auf 6,45 CHF) und Dätwyler (-3,14 Prozent auf 191,40 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 40 546 812 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240,315 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

