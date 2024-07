Starker Wochentag in Zürich: SPI klettert schlussendlich

So performte der SPI am Montag letztendlich.

Am Montag notierte der SPI via SIX schlussendlich 0,44 Prozent stärker bei 15 989,43 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,078 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,913 Prozent auf 16 064,61 Punkte an der Kurstafel, nach 15 919,28 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 15 960,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 064,80 Punkten.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, einen Stand von 15 992,27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15 442,86 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 861,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,74 Prozent. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 8,20 Prozent auf 8,84 CHF), Evolva (+ 4,18 Prozent auf 0,95 CHF), Idorsia (+ 3,65 Prozent auf 2,10 CHF), Clariant (+ 3,39 Prozent auf 14,62 CHF) und lastminutecom (+ 3,25 Prozent auf 20,65 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil SHL Telemedicine (-6,52 Prozent auf 4,30 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,93 Prozent auf 25,40 CHF), Adval Tech (-5,00 Prozent auf 95,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,93 Prozent auf 0,54 CHF) und Edisun Power Europe (-4,22 Prozent auf 79,50 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3 967 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 243,618 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

