Starker Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich fester

Am Mittag legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:09 Uhr steigt der SPI im SIX-Handel um 0,06 Prozent auf 14 559,13 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,959 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,412 Prozent auf 14 491,09 Punkte an der Kurstafel, nach 14 551,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 584,63 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 491,09 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der SPI einen Stand von 14 301,01 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.06.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 881,45 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 19.09.2022, den Wert von 13 585,15 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 3,67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 616,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Achiko (+ 14,29 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (+ 13,94 Prozent auf 0,08 CHF), AIRESIS (+ 9,38 Prozent auf 0,70 CHF), ams (+ 5,27 Prozent auf 5,71 CHF) und BVZ (+ 3,95 Prozent auf 920,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-9,48 Prozent auf 0,11 CHF), Autoneum (-6,60 Prozent auf 118,80 CHF), Schlatter Industries (-5,60 Prozent auf 23,60 CHF), Idorsia (-4,57 Prozent auf 3,76 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-3,99 Prozent auf 0,53 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3 385 086 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 284,562 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Die Achiko-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 7,48 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

