Starker Wochentag in Zürich: SPI schlussendlich fester

Am Donnerstag gewann der SPI via SIX schlussendlich 1,11 Prozent auf 13 899,51 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,804 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,297 Prozent auf 13 787,93 Punkte an der Kurstafel, nach 13 747,16 Punkten am Vortag.

Bei 13 787,93 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 926,77 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 2,46 Prozent zu. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 02.10.2023, den Wert von 14 240,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.08.2023, wies der SPI 14 790,86 Punkte auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 02.11.2022, einen Stand von 13 777,78 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,03 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Adecco SA (+ 13,88 Prozent auf 39,31 CHF), PolyPeptide (+ 11,18 Prozent auf 19,00 CHF), Molecular Partners (+ 9,89 Prozent auf 3,50 CHF), Geberit (+ 9,47 Prozent auf 462,30 CHF) und Idorsia (+ 8,16 Prozent auf 1,84 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Talenthouse (-28,00 Prozent auf 0,00 CHF), Lalique (-8,82 Prozent auf 31,00 CHF), Swisscom (-6,40 Prozent auf 514,60 CHF), Addex Therapeutics (-5,77 Prozent auf 0,05 CHF) und Starrag Group (-5,77 Prozent auf 49,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 21 792 789 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 264,612 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,05 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at