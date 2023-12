Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels in Grün

Am Dienstag ging der SPI nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 14 546,10 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 1,950 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,045 Prozent höher bei 14 534,65 Punkten, nach 14 528,06 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 14 517,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 572,94 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 13 860,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 456,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2022, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 073,60 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 3,57 Prozent aufwärts. Bei 15 314,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 13 451,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 9,22 Prozent auf 0,05 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8,11 Prozent auf 12,00 CHF), Spexis (+ 6,00 Prozent auf 0,05 CHF), Schlatter Industries (+ 5,26 Prozent auf 24,00 CHF) und Orascom Development (+ 3,75 Prozent auf 4,98 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Meyer Burger (-18,79 Prozent auf 0,19 CHF), ObsEva (-8,88 Prozent auf 0,04 CHF), DocMorris (-7,08 Prozent auf 67,55 CHF), Xlife Sciences (-5,45 Prozent auf 38,20 CHF) und Groupe Minoteries SA (-5,22 Prozent auf 254,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 82 784 173 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 272,434 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

