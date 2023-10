Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsende im Aufwind

Am Mittwoch tendierte der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,48 Prozent höher bei 14 434,12 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 1,883 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,309 Prozent tiefer bei 14 321,46 Punkten, nach 14 365,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 318,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 452,03 Punkten.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 2,18 Prozent nach oben. Der SPI wurde vor einem Monat, am 11.09.2023, mit 14 460,25 Punkten bewertet. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, bei 14 485,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, wurde der SPI mit 13 063,76 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 2,78 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 616,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Kinarus (+ 25,00 Prozent auf 0,00 CHF), AIRESIS (+ 13,73 Prozent auf 0,58 CHF), Addex Therapeutics (+ 9,72 Prozent auf 0,07 CHF), Varia US Properties (+ 6,91 Prozent auf 38,70 CHF) und COLTENE (+ 5,69 Prozent auf 70,60 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Achiko (-20,00 Prozent auf 0,00 CHF), Talenthouse (-10,53 Prozent auf 0,00 CHF), Kudelski (-10,16 Prozent auf 1,42 CHF), Spexis (-8,18 Prozent auf 0,20 CHF) und ObsEva (-7,44 Prozent auf 0,06 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 238 036 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 273,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die Achiko-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent bei der Varia US Properties-Aktie zu erwarten.

