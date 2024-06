Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen

Am Freitag geht es im SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,27 Prozent auf 15 882,33 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,945 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,196 Prozent auf 15 870,55 Punkte an der Kurstafel, nach 15 839,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 870,05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 882,33 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0,236 Prozent nach. Der SPI verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, den Stand von 15 066,69 Punkten. Der SPI verzeichnete am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, den Wert von 14 857,71 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 788,51 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 9,01 Prozent zu Buche. 16 048,92 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit CI Com SA (+ 10,53 Prozent auf 1,26 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,92 Prozent auf 5,18 CHF), Spexis (+ 6,83 Prozent auf 0,07 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,60 Prozent auf 10,26 CHF) und Feintool International (+ 2,49 Prozent auf 18,50 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-2,64 Prozent auf 0,07 CHF), Warteck Invest (-2,20 Prozent auf 1 780,00 CHF), Gurit (-1,88 Prozent auf 57,50 CHF), Meyer Burger (-1,75 Prozent auf 0,01 CHF) und Rieter (-1,36 Prozent auf 130,40 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 8 808 309 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 237,803 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die Talenthouse-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die höchste Dividendenrendite.

