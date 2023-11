Starlink von Elon Musk erreicht bedeutenden Meilenstein - IPO in greifbarer Nähe?

• SpaceX-Division Starlink mit wichtigem Meilenstein• Elon Musk : Starlink hat "einen ausgeglichenen Cashflow erreicht"• Steht nun das IPO von Starlink kurz bevor?

Starlink - eine Division innerhalb von SpaceX, dem US-Raumfahrtunternehmen von Elon Musk - konnte einen wichtigen Meilenstein erreichen. Starlink bemüht sich um ein wachsendes Netzwerk von Orbital-Satelliten, um dadurch Internetdienste für alle verfügbar zu machen - insbesondere in Regionen, in welchen die normale Internetkonnektivität eine Herausforderung darstellt.

Musk: "Starlink hat einen Break-Even-Cashflow erreicht"

Wie Tesla-Chef Elon Musk kürzlich via X, ehemals Twitter, verkündete, habe Starlink mit dem Cashflow die Gewinnschwelle erreicht, es verliert also kein Geld mehr.

Excited to announce that @SpaceX @Starlink has achieved breakeven cash flow! Excellent work by a great team.



Starlink is also now a majority of all active satellites and will have launched a a majority of all satellites cumulatively from Earth by next year. - Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2023

Musk lobte dabei insbesondere auch die Mitarbeiter: "Hervorragende Arbeit eines großartigen Teams".

Wichtige Schritte für Starlink

Generell kann sich die SpaceX-Division über ein recht erfolgreiches Jahr freuen, hat Starlink doch die Schwelle von 5.000 Satelliten überschritten und zudem verschiedene Partnerschaften, darunter auch eine mit Maersk, unterzeichnet, wie Teslarati berichtet.

"Starlink stellt mittlerweile auch die Mehrheit aller aktiven Satelliten und wird bis zum nächsten Jahr kumulativ die Mehrheit aller Satelliten von der Erde aus gestartet haben", betonte Musk via X.

Steuert Starlink auf ein IPO zu?

All diese Umstände machten eine Ausgliederung und damit einen Börsengang von Starlink immer attraktiver, heißt es bei CNBC. "SpaceX muss im nächsten Jahr oder so eine tiefe Kluft negativen Cashflows überwinden, um Starlink finanziell rentabel zu machen. Jede neue Satellitenkonstellation in der Geschichte ist bankrott gegangen. Wir hoffen, die Ersten zu sein, die das nicht tun", hatte Musk im Jahr 2021 gesagt. Jonathan Hofeller, Vizepräsident von Starlink, hatte im September zudem erklärt, dass SpaceX durch die Produktion von Starlink keinen finanziellen Schaden mehr erleide, berichtet Teslarati.

Nun, da der Cashflow vorhersehbarer ist und sogar der Break-Even erreicht wurde, könnte ein IPO also wahrscheinlicher werden. Gegenüber seinen Mitarbeitern hatte der SpaceX-Gründer im vergangenen Jahr allerdings geäußert, dass das Unternehmen erst nach 2025 an die Börse gehen werde, wie CNBC berichtet.

Geht es nach der Meinung mehrerer Investoren, dürfte darüber hinaus auch SpaceX in den nächsten Jahren an die Börse gehen. So rechnet etwa Ron Baron damit, dass das US-Raumfahrtunternehmen innerhalb von drei Jahren ein IPO vollziehen könnte, sagte der US-Investmentfondsmanager Teslarati zufolge kürzlich in einem Interview.



Ob Starlink den Schritt aufs Börsenparkett tatsächlich wagen wird und wann es soweit sein könnte, darüber kann letztlich nach wie vor lediglich spekuliert werden. Ebenso darüber, ob SpaceX in absehbarer Zeit ein IPO bevorsteht.



Redaktion finanzen.at