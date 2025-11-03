START TODAY legte Quartalsergebnis vor

START TODAY äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,25 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat START TODAY im vergangenen Quartal 51,22 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte START TODAY 48,41 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at