|
06.11.2025 06:31:29
State Bank of India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
State Bank of India präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat State Bank of India 20,14 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,31 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 6,37 Milliarden USD belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!