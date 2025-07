Statistiker legen Zahlen für deutschen Export vor

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Statistische Bundesamt berichtet an diesem Dienstag (8.00 Uhr) über den deutschen Außenhandel im Mai und mögliche Einflüsse der US-Zollpolitik. Die EU-Kommission führt zurzeit mit Vertretern der US-Regierung Gespräche über eine künftige Zollregelung. Die US-Regierung kündigte am Montag an, noch bis 1. August bei allen Handelspartnern auf neue Zölle zu verzichten. Zuvor hatten die USA eine Frist bis 9. Juli angegeben.

Im Vormonat April hatten sich erste negative Auswirkungen der schwankenden Zollpolitik gezeigt und der Exportnation Deutschland den Start ins zweite Quartal vermiest. Die USA blieben zwar der wichtigste Zielmarkt für Waren "Made in Germany", doch erreichten die Ausfuhren dorthin mit rund 13 Milliarden Euro den niedrigsten Wert seit Oktober 2024. Zum April 2024 gab es kalender- und saisonbereinigt einen Rückgang um 6,3 Prozent.

Importe kletterten zuletzt

Insgesamt lieferten deutsche Unternehmen im April Waren "Made in Germany" im Wert von 131,1 Milliarden Euro ins Ausland und damit 1,7 Prozent weniger als im März des laufenden Jahres und 2,1 Prozent weniger als im April 2024. Die Einfuhren nach Deutschland beliefen sich auf 116,5 Milliarden Euro - ein Plus von 3,9 Prozent zum Vormonat und 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./ceb/DP/he