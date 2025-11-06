DeepL Aktie
WKN DE: DEEPL1 / ISIN: NET000DEEPL1
|
06.11.2025 08:02:00
Statt 1000 Apps: DeepL will einen Agenten, sie alle zu bedienen
DeepL will mit seinem KI-Agenten die Lösung für jedes Büro bieten: Eine Bedienoberfläche statt zig nicht kommunizierender Apps.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DeepLmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu SIE Co.,Ltd Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SIE Co.,Ltd Registered Shs
|680,00
|0,00%