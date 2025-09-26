|
26.09.2025 06:31:29
Steelcase: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Steelcase hat am 24.09.2025 die Bücher zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Steelcase ein EPS von 0,530 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 897,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Steelcase 855,8 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
