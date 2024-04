Steinmeier sagt Nato dauerhaft verlässliche deutsche Unterstützung zu

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Nato zu ihrem 75. Geburtstag die volle Unterstützung Deutschlands auch in der Zukunft zugesichert. "Wir werden weiterhin in unser Militär investieren, verlässlich und dauerhaft zwei Prozent für Verteidigung ausgeben, den europäischen Pfeiler in der Nato stärken und der Ukraine so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist", versprach Steinmeier in einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben an Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Dafür gebe es viele gute Gründe - auch jenseits möglicher Wahlergebnisse in Europa oder in den USA.

"Der Hauptgrund ist: Noch nie waren die Stärke und die Geschlossenheit der Nato so wichtig. Noch nie haben wir in Europa, haben wir in Deutschland so unmittelbar gespürt, dass wir die Nato für unsere eigene Sicherheit, für den Schutz unserer Freiheit und Demokratie brauchen", schrieb Steinmeier an Stoltenberg. Das Verteidigungsbündnis erlebe gerade den kritischsten Moment seiner Geschichte.

Als Russland vor zwei Jahren in die Ukraine einmarschiert sei, habe Präsident Wladimir Putin gedacht, der Westen sei schwach und gespalten. "Doch das Gegenteil war der Fall: Die Nato ist angesichts von Putins Krieg stärker und geeinter als je zuvor." Alle müssten nun ihren Teil dazu beitragen, damit das so bleibe - "vor allem, indem wir unseren Verpflichtungen nachkommen und der Nato die militärische Stärke und die militärischen Fähigkeiten verleihen, die sie benötigt", hieß es in Steinmeiers Schreiben./sk/DP/jha